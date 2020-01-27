Дайверша голыми руками отбилась от акулы в прибрежных водах Папуа — Новой Гвинеи

Порт-Морсби, 27 января. В прибрежных водах Папуа — Новой Гвинеи дайверша смогла голыми руками отбиться от акулы. Об этом сообщает интернет-портал Yahoo! News.

Аквалангистка по имени Кристи снимала на камеру подводный мир, когда внезапно в ее сторону направилась белоперая акула с детенышем. Так как женщина, как оказалось, имела опыт обращения с акулами, она смогла отбиться от нее, ударив по морде.

Недалеко от Кристи стоял контейнер с приманкой для хищников, чтобы дайверы могли наблюдать за их поведением на безобидном расстоянии. Проходившая рядом рыба утащила наживку и проплыла около девушки, а белоперая акула почувствовала запах и пошла на него, передает «МИР24».

Как призналась после инцидента женщина, она гордится своей оперативной реакцией. По ее словам, она не была напугана.

В начале текущего месяца 21-летнего немецкого футболиста Эрика Биригитти съели акулы, когда он отдыхал в Австралии вместе с друзьями. Сообщалось, что инцидент произошел 2 января на пляже Twilight Beach, где установлены таблички с предупреждением об акулах. Как отмечали местные СМИ, футболист прогуливался по берегу, но внезапно поскользнулся и упал. Падение футболиста американского клуба «Гастинг Бронкос» видели его приятели, которые предприняли попытку спасти спортсмена. К сожалению, молодой человек погиб.