Брошенных в «Шереметьево» братьев из Комсомольска-на-Амуре определят в детдом

Москва, 27 января. Родственников, которые могут взять под опеку двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, оставленных в столичной воздушной гавани «Шереметьево», в настоящее время не нашлось, в связи с чем их доставят в детдом. Об этом рассказала журналистам в понедельник уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

«Никто из родственников детей не заявил о желании взять на себя ответственность за детей и забрать их под опеку, поэтому по возвращении в Хабаровский край они, скорее всего, будут помещены в детский дом или интернат», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, перед этим врачи определят состояние здоровья мальчиков, передает РИА Новости.

Как сообщала Deita.ru, накануне прибывший из Хабаровска мужчина оставил в воздушной гавани двоих мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут хабаровчанина. Братья доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в больницу. СК России и Хабаровская краевая прокуратура инициировали проверку.

Ранее в понедельник, уточнял «ФедералПресс», администрация Комсомольска-на-Амуре сообщила, что дети не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Отец воспитывал детей, он систематически выезжал на заработки вахтовым способом. Два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, когда уезжал, и, возвращаясь домой, их забирал.