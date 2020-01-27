Экс-министр транспорта Украины Червоненко назвал Гончарука «сознательным идиотом»

Киев, 27 января. Бывший депутат Верховной рады, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука «сознательным идиотом».

Червоненко выразил недовольство тем, что страной управляют люди «без совести».

«Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести», — заявил бывший украинский депутат.

Червоненко говорит, что украинцы сейчас живут еще хуже, чем при президентстве Петра Порошенко, а правительство возглавляет «сознательный идиот» баз должного образования и ответственности.

«К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день», — резюмировал бывший министр транспорта.

Ранее Алексей Гончарук попал в скандальную историю из-за обнародования «прослушки» его совещаний. Был опубликован ролик с аудиозаписью «совещания» посвященного курсу гривны, на котором премьер-министр Украины якобы негативно отзывается о Владимире Зеленском — в частности, говорит, что у президента «примитивное понимание экономических процессов».

На фоне данного скандала Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский не принял ее. Глава украинского государства заявил, что решил дать правительству еще один шанс и добавил новые задачи перед министрами.

Ранее в Давосе Алексей Гончарук заявил, что Украина в 2020 году будет проводить реформы в отрасли здравоохранения, которые позволят привлечь в медицинскую сферу частные денежные средства. По словам премьер-министра, они будут «сложными и непопулярными».