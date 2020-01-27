В России стремительно дорожает йод

Москва, 27 января. За 2019 год йод подорожал в России более чем на четверть, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. В среднем йод подорожал на 25–29%. В декабре 2018 года йод продавался по 14 рублей, а спустя год — по 18. Это в 10 раз превышает средний темп роста цена на товары в Российской Федерации.

В ФАС заявили, что йод не входит в список жизненно необходимых лекарственных средств, соответственно государство не регулирует его стоимость.

Как утверждают эксперты, подорожание йода объясняется его дефицитом, и малым числом компаний, которые занимается его производством.

«Многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении», — рассказал глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Однако специалисты уверяют, что в дальнейшем роста цены йода не ожидается, так как потребители будут выбирать другие препараты.

Ранее аналитики подсчитали, что средняя цена гречневой крупы в России в 2019 году выросли почти на половину. В ряде регионов России гречка подорожала почти в два раза. Средняя стоимость килограмма крупы в декабре 2018 года составляла 48 рублей, а в декабре 2019 года — почти 70 рублей.

Эксперты считают, что значительное повышение стоимости гречки в прошлом году было вызвано сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в предыдущие два года.