Финский эколог Сааринен назвал опасность бесснежной зимы

Хельсинки, 27 января. Руководитель финского Института аллергологии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен назвал опасность бесснежной зимы.

По его словам, если снег так и не выпадет нынешней зимой, то летом не появятся комары, что сделает пребывание на природе более комфортным для человека, но создаст трудности для птиц — их кормовая база уменьшится.

Сааринен пояснил, что комары выводятся в прудах, появляющихся во время таяния снега. После бесснежной зимы у них попросту не будет среды для размножения, а прилетевшим с юга птицам будет нечего есть.

«Комары, черные мухи и другие насекомые являются причиной того, что птицы летят на север на лето», — отметил ученый.

Еще одна опасность заключается в ранней активности клещей, заявил Сааринен. Первые клещи уже обнаружены на юго-западе Финляндии, сообщил он. Если ситуация с погодой не изменится, то насекомые начнут присасываться к людям намного раньше обычного.

Теплая зима, считает ученый, может сказаться на урожае черники, побеги которой в отсутствие снега остались без защиты.

«Чернике нужен надежный снежный покров. Возможно, следующим летом черники будет меньше обычного», — высказал мнение Сааринен.

По его словам, от бесснежной зимы не выиграет ни один из видов животных, насекомых или растений, привыкших к более суровым условиям. Но Сааринен не оставляет надежды, что снег еще выпадет. В пример он привел среднемноголетнюю статистику, данные которой свидетельствуют, что самый мощный снежный покров образуется в Финляндии в первую неделю марта.