В Алеппо восстанавливают телефонные сети и линии

Алеппо, 27 января. В Алеппо преступили к восстановлению телефонных линий и сети, поврежденных в ходе боевых действий.

В Алеппо десятки рабочих роют траншеи, и протягивают километры телефонных проводов.

«Мы восстанавливаем не только телефонные линии, но и интернет. Это очень важно для учебы наших детей и в целом развития коммуникаций, мы стремимся создать современную и высокотехнологичную инфраструктуру, которая позволит выходить в глобальную сеть не только с помощью мобильных телефонов, но с помощью домашних сетей», — сообщил глава департамента связи Алеппо Сейфудин аль-Хассан.

Рабочие трудятся по 15 часов в сутки. Процесс замедляет отсутствие схем заложения линий — документы сгорели с частью архива. Инженерам приходятся работать почти что вслепую и постоянно спрашивать у местных жителей, где раньше располагались кабели и кабинки.

Инженеры говорят, что большую часть телефонных сетей уничтожили боевики, чтобы лишить полицию и армию возможности координировать свои действия.

В ближайшее время на улицах Алеппо появятся таксофоны, а линии будет проведены в каждый дом. Несмотря на то, что в городе доступен мобильная связь, многие люди нуждаются в стационарных телефонах.

«В городе есть и мобильная связь тоже, но для пожилых это дорого, а за городской телефон я платил всего 200 лир (0,46 доллара. — Прим. ФАН), это очень дешево даже для бедных людей», — объясняет местный житель Махмуд Мамо.

Ранее сообщалось, что местные жители не намерены покидать Алеппо, несмотря на ожесточенные бои в окрестностях города и провокации боевиков. Мирные горожане рассчитывают, что в ближайшее время жизнь в Алеппо вернется в мирное русло.