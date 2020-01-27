Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине, требуя расследования против Байдена

Вашингтон, 27 января. Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года говорил своему бывшему советнику Джону Болтону о желании «заморозить» военную помощь Украине до тех пор, пока в Киеве не начнут расследование деятельности семьи Байден и других демократов.

Об этом сообщает американское издание The New York Times ссылаясь на еще невышедшую книгу Джона Болтона.

NYT пишет, что недавно Болтон разослал черновики своей книги близким соратникам и в Белый дом. Его книга представляет собой «набросок» того, о чем экс-помощник Трампа мог бы доложить, если он будет вызван в качестве свидетеля на слушания по импичменту президента в Сенате.

Джон Болтон говорил, что он совместно с госсекретарем США Майком Помпео и руководителем Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу о необходимости «разморозить» помощь в размере свыше 390 миллионов долларов для Украины. Но американский президент отверг эти попытки. Если верить источнику, то в книге Болтона говорится, что в августе 2019 года Трамп сказал ему, что не хочет посылать помощь Киеву пока украинские чиновники не передадут ему все материалы, имеющие отношение к «российскому расследованию», которое связано с Байденом и сторонниками Хилари Клинтон на Украине.

Демократы утверждают, что Дональд Трамп специально задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от украинского коллеги Владимира Зеленского услуги в виде расследования против оппонента Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена. По мнению Демократической партии Трамп превысил полномочия, после чего еще и препятствовал Конгрессу в расследовании.

Процесс над Дональдом Трампом в Сенате официально начался на этой неделе. Пока неизвестно сколько он продлится. Республиканцы хотят покончить с ним за 2-3 недели, требуют больше времени и хотят привлечь к расследованию новых свидетелей.