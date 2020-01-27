Россиян хотят наказывать за скрутку пробега автомобилей

Москва, 27 января. Возможность введения наказания за скрутку пробега у подержанных автомобилей обсудят в феврале в Государственной думе РФ.
Как пишут «Известия», с такой инициативой выступил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Вопрос будет вынесен на обсуждение в комитете по транспорту и строительству Госдумы. Автор предложения считает, что физических лиц, скручивающих пробег на подержанных машинах, стоит штрафовать на 300 тысяч рублей, юридических — на миллион.
В Государственной думе подтвердили, что ситуация с недостоверными данными о пробеге подержанных автомобилей носит массовый характер, но важно определиться с тем, кто будет штрафовать за это нарушение.
«Нужно понять, кто будет выявлять нарушения, пресекать и составлять протокол. Поскольку это новый состав административного правонарушения, придется обосновать затраты из бюджета, например для МВД», — высказал мнение первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.
По данным РОАД, количество автомобилей, данные о пробеге которых подвергались корректировке, может составлять в России до трети от автопарка. Мосеев полагает, что борьбу нужно начинать с бизнесменов, предлагающих услуги по скрутке пробега. Подобные объявления можно найти не только в Сети, но и на баннерах в Москве.
«Чаще всего скрученный пробег наблюдается у Peugeot — до 45% подержанных машин, Chrysler — до 40% и у Toyota Venza — до 35%. У Lada, Mitsubishi, Renault и Ford откорректирован пробег у каждого пятого автомобиля», — сообщил директор департамента автомобилей с пробегом «АвтоСпецЦентра» Владимир Желобов.
По мнению замглавы Федерации автовладельцев России Дмитрия Клевцова, введение штрафов за услуги по скрутке пробега не решит проблемы.
«В интернете легко можно найти инструкцию, как скрутить пробег. Нужно создать открытую базу по пробегу автомобилей, как это уже сделано, например, в Европе и США», — отметил Клевцов.