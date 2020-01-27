Россиян хотят наказывать за скрутку пробега автомобилей

Москва, 27 января. Возможность введения наказания за скрутку пробега у подержанных автомобилей обсудят в феврале в Государственной думе РФ.

Как пишут «Известия», с такой инициативой выступил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Вопрос будет вынесен на обсуждение в комитете по транспорту и строительству Госдумы. Автор предложения считает, что физических лиц, скручивающих пробег на подержанных машинах, стоит штрафовать на 300 тысяч рублей, юридических — на миллион.

В Государственной думе подтвердили, что ситуация с недостоверными данными о пробеге подержанных автомобилей носит массовый характер, но важно определиться с тем, кто будет штрафовать за это нарушение.

«Нужно понять, кто будет выявлять нарушения, пресекать и составлять протокол. Поскольку это новый состав административного правонарушения, придется обосновать затраты из бюджета, например для МВД», — высказал мнение первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

По данным РОАД, количество автомобилей, данные о пробеге которых подвергались корректировке, может составлять в России до трети от автопарка. Мосеев полагает, что борьбу нужно начинать с бизнесменов, предлагающих услуги по скрутке пробега. Подобные объявления можно найти не только в Сети, но и на баннерах в Москве.

«Чаще всего скрученный пробег наблюдается у Peugeot — до 45% подержанных машин, Chrysler — до 40% и у Toyota Venza — до 35%. У Lada, Mitsubishi, Renault и Ford откорректирован пробег у каждого пятого автомобиля», — сообщил директор департамента автомобилей с пробегом «АвтоСпецЦентра» Владимир Желобов.

По мнению замглавы Федерации автовладельцев России Дмитрия Клевцова, введение штрафов за услуги по скрутке пробега не решит проблемы.