Экологи предложили Ди Каприо высадить «Аллеи дружбы» в США и России

Москва, 27 января. Российские экологи предложили американскому актеру Леонардо Ди Каприо высадить в США и России «Аллеи дружбы» из семян главной кремлевской елки. Также актеру, который является учредителем благотворительного фонда Leonardo DiCaprio Foundation предложили посетить Россию, чтобы обсудить сотрудничество в сфере защиты окружающей среды.

Письмо с данной инициативой голливудскому актеру отправил член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

«Уважаемый господин Ди Каприо, мы хотели бы подарить вам семена нашей кремлевской елки. Ведь в мире сегодня остро ощущается нехватка не только эко-защитников и филантропов, но и лесов. Искренне надеемся, что вы примете наш чистосердечный подарок и мудро им распорядитесь», — говорится в письме российских экологов.

Эко-защитники надеются, что эти семена станут «началом» озеленения тех территорий, где это особенно необходимо.

Также активисты предложили актеру поучаствовать в инициативе «Аллеи дружбы», которая заключается в высадке елочных аллей в России и США. Тимур Усманов в письме подчеркнул, что в 2019 года в Сибири бушевали лесные пожары. В память об этом бедствии и для защиты всех лесов на планете экологи и хотят провести данное мероприятие. По мнению Усманова, такие акции могут стать долговечным примером экологичных коммуникаций для всех стран и доказательством общности человеческих целей по защите экологии в независимости от места проживания.

«Выражаем надежду, что вы поддержите эту инициативу и примете наше приглашение приехать в Россию, чтобы принять личное участие в высадке такой аллеи в Парке дружбы в Москве, вместе с активистами детских экологических организаций», — пишут российские экологи.

В письме также отмечается, что Всероссийское общество охраны природы заинтересовано в сотрудничестве с благотворительным фондом Leonardo DiCaprio Foundation. Ранее фонд Ди Каприо пожертвовал три миллиона долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии.