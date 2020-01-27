Китай получил от России второй полковой комплект С-400

Москва, 27 января. Россия завершила поставку в Китай второго комплекта зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах, системы ПВО С-400 были доставлены в КНР морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре прошлого года.

«Завершена поставка в КНР второго полкового комплекта С-400 в составе двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования. Заказчик получил также более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов», — приводит агентство слова источника.

Техника доставлялась в КНР на нескольких судах, первый транспорт был направлен летом прошлого года. С момента передачи Китаю комплекта систем ПВО начал действовать пункт контракта о полуторагодовом гарантийном обслуживании техники российской стороной.

Китай стал первым иностранным заказчиком российских систем С-400 «Триумф», контракт был подписан на поставку двух полковых комплектов. Первый из них китайские вооруженные силы получили весной 2018 года, после чего провели успешные испытания.

Напомним, российская система ПВО С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение в 2007 году. Комплекс может поражать цели на дальности от двух до 400 километров и на высоте от пяти метров.