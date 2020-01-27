Американский журнал назвал вертолет Ми-24 высокоэффективным оружием

Москва, 27 января. Разработанный в Советском Союзе вертолет Ми-24, известный также как «Крокодил», в ходе войны в Афганистане показал себя как высокоэффективная оружейная система, пишет специализированное издание The Aviationist.

В статье говорится, что советская техника была настолько высокоэффективна, что американские спецслужбы были вынуждены поставлять афганским моджахедам переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» для борьбы с ними.

«С ноября 1987 по январь 1988 года США через несколько тайных организаций-прикрытий предоставляли талибским повстанцам переносные зенитно-ракетные комплексы, такие как ракетный комплекс FIM-92 Stinger. В эту эпоху угроза, которую представлял прочный и хорошо вооруженный Ми-24, была признана американскими спецслужбами. С тех пор Ми-24 оценивается как высокоэффективная система вооружения», — говорится в статье.

Раннее стало известно, что конструкторское бюро «Миля» и «Роствертол» усовершенствовали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+. Сообщается, что обновление затронуло системы управления вооружением. Теперь летательное средство обладает аналого-цифровым комплексом для управляемых ракет, которые на данном типе вертолетов еще никогда не применялись. Также Ми-35П+ оборудован оптико-электронной системой.

Ми-24 стал первым советским и вторым в мире после АН-1 «Кобра» специализированным боевым вертолетом. Он имеет большое количество модификаций и экспортировался во многие государства. Данные вертолеты применяются для решения задач общевойскового характера — высадки десанта, огневой поддержки, уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек, перевозки грузов и эвакуации раненых. На данный момент Ми-24 состоит на вооружении более 50 государств.