Гречневая крупа в России подорожала за год почти на 50%

Москва, 27 января. Аналитики IT-компании «Эвотор» подсчитали, что средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли почти на 50%.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на «Эвотор», в ряде российских регионов гречка в прошлом году подорожала в два раза. Средняя цена одного килограмма крупы в декабре 2018-го составляла примерно 48 рублей за килограмм, в декабре прошлого года она выросла до 69,7 рубля.

«Самый сильный рост цен на гречку зафиксирован в Пермском крае — на 91%. В некоторых регионах крупа подешевела: в Еврейской автономной области на 12%, в Чукотском автономном округе на восемь процентов, в Ямало-Ненецком и Ненецком на пять и три процента соответственно», — рассказали в «Эвоторе».

Росстат сообщает, что в 2020 году темпы роста цен на гречневую крупу снизились, но составляют, тем не менее, 1,5% процента с начала января.

Эксперты высказывают мнение, что значительное повышение стоимости гречки в прошлом году было вызвано сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в предыдущие два года.

Подорожание гречневой крупы было отчасти скомпенсировано для потребителей существенным падением цен на сахар — за прошлый год он подешевел в среднем на 19%.

«Больше всего сахар подешевел в Иркутской области (на 45%), в Чувашии (на 41%) и в Марий Эл (на 40%)», — сообщает «Эвотор».

Для анализа цен были использованы данные с 50 тысяч чеков в магазинах несетевой розницы. В исследовании учитывались цены лишь на белый сахар-песок, в расчет не бралась гречневая крупа, продаваемая в пакетах для варки.