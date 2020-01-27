Оппозиция в Грузии потребовала запретить ряд организаций из США

Тбилиси, 27 января. Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели митинг у посольства США в Тбилиси с требованием запретить в стране деятельность ряда американских организаций.

Демонстранты требовали запретить в Грузии работу Национального демократического института международных отношений (NDI) и Международного республиканского института (IRI), которые финансируются США и занимаются социологическими опросами.

«Мы не являемся ничьей колонией и вместе должны сказать «нет» лжи. Нет NDI! Нет IRI! Перед посольством США мы громко заявляем, что этим организациям должны запретить деятельность в Грузии. Пусть они уйдут», — сказала лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили.

Участники митинга полагают, что NDI и IRI ведут свою деятельность в интересах партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия — движение за свободу», манипулируя неверными данными соцопросов и призывая грузинские власти обратить внимание на якобы выявленные ими факты. По словам Инавшили, это вредит грузино-американским отношениям.

Митингующие показали американским организациям символические красные карточки, а также предъявили результаты собственного опроса, проведенного в крупных городах страны. Результаты его свидетельствуют, что большинство жителей Кутаиси, Батуми и Рустави выступают за военный нейтралитет Грузии.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что некоторые американские организации, работающие в стране, вредят Грузии, но не назвал, какие именно.

Как сообщает RT, «Альянс патриотов Грузии» утверждает, что сеть американских некоммерческих организаций занимается на грузинской территории формированием выгодного Вашингтону общественного мнения.