Шарапову шокировала гибель легенды баскетбола Брайанта

Москва, 27 января. Российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на трагическую гибель легенды NBA Кобе Брайанта при крушении вертолета.

Известная теннисистка выразила соболезнования в связи со смертью баскетболиста и его дочери.

«Это невероятно трудно принять. Я никогда не забуду твою щедрость и то время, которое ты уделял мне в самые трудные минуты. Я бесконечно благодарна. Мое сердце с тобой и твоей прекрасной семьей», — написала Шарапова у себя в Twitter.

Напомним, что 26 января 41-летний Кобе Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли в результате авиакатастрофы. Всего на борту вертолета находились 9 человек, выживших нет.

Кобе Брайант — один из самых титулованных баскетболистов в истории. Он начал спортивную карьеру в 1996 году в команде NBA «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую выступал в течение 20 лет вплоть до ухода из большого спорта.

За свою профессиональную карьеру он пять раз становился чемпионом NBA и 18 раз принимал участие в Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации. Также он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории NBA, набрав за всю карьеру 33643 очка. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (в 2008 и 2012 году). В 2018 году он получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

Сообщается, что Брайант с дочерью летели на игру. Легендарный баскетболист был тренером школьной команды своей дочери Джианны.

Ранее соболезнования в связи с гибелью Кобе Брайанта выразил экс-президент США Барак Обама.