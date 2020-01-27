ООН призвала Россию и США продлить СНВ-3

ООН, 27 января. ООН призвал США и Российскую Федерацию продлить договор СНВ-3 на 5 лет в нынешнем виде, другие детали договора можно обсудить позднее, заявила заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подходит к концу в начале 2021 года. Вашингтон еще не принял решения, продлевать ли договор. США настаивают, что под действие нового соглашения должны попадать не входящие в нынешний договор СНВ-3 типы оружия и средства доставки, которые еще только разрабатываются в РФ. Министерство обороны США считает, что у Москвы есть почти 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.

Отвечая на вопрос, должен ли новый договор по СНВ учитывать новое российское вооружение, такое как «Кинжал», «Буревестник» и «Посейдон», Идзуми Накамицу ответила: «И да, и нет».

Замгенсека ООН призвала сохранить то, что уже есть.

«Давайте сосредоточимся на сохранении того, что у нас есть. К сожалению, с ДРСМД этого не получилось. Но СНВ-3 еще действует, так что давайте попробуем сохранить то, что у нас есть, и продлим его, насколько это возможно – на пять лет», — говорит Накамицу.

Согласно ее словам, «по новым системам вооружения, способным оказать влияние на стратегическом уровне на определенном этапе должно пройти обсуждение». Она подчеркнула, что стратегическая обстановка в мире изменилась, в том числе и благодаря новым системам вооружения.

«Было бы намного лучше, если бы мы сохранили, что у нас есть и в это же время начали обсуждение по некоторым новым параметрам нового видения. Вот, за что мы выступаем», — резюмировала Идзуми Накамицу.

СНВ-3 сменил СНВ-1, который истек в декабре 2009 года. Договор рассчитан на 10 лет, однако предполагает возможность продления еще на 5 лет в случае договоренности сторон. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных, баллистических ракет для подлодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.