Роспотребнадзор разработал меры по предотвращению эпидемии нового коронавируса

Москва, 27 января. Роспотребнадзор по поручению правительства РФ подготовил пакет мер по недопущению распространения нового коронавируса в России.

Как сообщается на сайте ведомства, постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой оперативно разработано и зарегистрировано в Минюсте России 24 января. Документ определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России тщательно планировать свои поездки при посещении Китая и воздержаться от визитов в город Ухань до стабилизации ситуации. Кроме того, рекомендуется не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, использовать специальные маски для защиты органов дыхания, чаще мыть руки, а при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не допускать самолечения.

Отмечается, что научные организации Роспотребнадзора разработали два варианта диагностических наборов для выявления нового коронавируса в организме человека. Наборы позволяют производить анализ без отбора крови, а результаты становятся известны максимум через четыре часа.

Ситуация с распространением вируса остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем является коронавирус нового типа.

На сегодняшний день известно о 2800 зараженных по всему миру. Помимо Китая, случаи заражения выявлены в США, Таиланде, Австралии, Франции, Малайзии, Сингапуре, Южной Корее, Канаде и ряде других стран. На территории России у всех госпитализированных с подозрением на новый коронавирус обнаружены другие заболевания.

Как пишет RT, число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек.