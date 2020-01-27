Число жертв коронавируса возросло до 80, заражены более 2,4 тысячи человек

Ухань, 27 января. Количество погибших от пневмонии, спровоцированной новым типом коронавируса увеличилось до 80, заражены более 2,4 тысячи человек, сообщает The South China Morning Post.

26 января стало известно, что в Китай отправился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус для оказания помощи в борьбе с вирусом.

Как заявляет руководитель Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй, специалисты до сих пор не могут установить источник происхождения смертельной эпидемии. Как сообщали в Россельхознадзоре, источником вируса могут быть животные.

«Все заболевшие работали на продовольственном рынке города Ухань либо посещали его. Там продаются морепродукты, животные, в том числе птицы, кролики и змеи. В связи с этим существует реальный риск того, что это заболевание — зоонозная инфекция, то есть источник возбудителя — определенный вид животных», — говорят эксперты Россельхознадзора.

Сообщается, что китайские исследователи приступили к тестирования противовирусного лекарства от ВИЧ для лечения коронавируса.

Напомним, что о вспышке пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, стало известно в декабре 2019 года. Заболевание появилось в китайском городе Ухань.

Доктора отмечают, что признаки коронавируса можно спутать с обыкновенной простудой. Первичными симптомами нового вируса являются нарушения в работе пищеварения и нервной системы, расстройство желудка, тошнота, головные боли и общая слабость.

На данный момент известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Власти КНР предупреждают, что вирус может мутировать и быстро распространяется, поэтому в Китае закрыли порядка 10 городов на карантин.