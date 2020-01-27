Двое детей погибли во время катания с горки под Оренбургом

Оренбург, 27 января. Следственный комитет начал проверку по факту гибели двоих детей в поселке Калиновка под Оренбургом.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что двое детей погибли, катаясь с горки в карьере рудника в поселке Калиновка Оренбургской области. Как пишет ТАСС, следственные органы начали проверку обстоятельств случившегося.

«По факту смерти детей проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Оренбургской области Анжелика Линькова.

Она не подтвердила информацию о месте и обстоятельствах гибели детей, отметив, что об этом можно будет говорить только после проведения проверочных мероприятий.