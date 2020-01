Обама выразил соболезнования по поводу гибели Брайанта

Вашингтон, 27 января. Экс-президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного американского баскетболиста Кобе Брайанта.

Накануне стало известно, что Брайант, его 13-летняя дочь Джанна, а также еще три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса в условиях сильного тумана.

По словам Обамы, баскетболист погиб в тот момент, когда начинался новый этап его жизни.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.