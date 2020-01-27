Обама выразил соболезнования по поводу гибели Брайанта

Вашингтон, 27 января. Экс-президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного американского баскетболиста Кобе Брайанта.

Накануне стало известно, что Брайант, его 13-летняя дочь Джанна, а также еще три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса в условиях сильного тумана.

По словам Обамы, баскетболист погиб в тот момент, когда начинался новый этап его жизни.

«Кобе был легендой на паркете и только начинал новый значимый этап своей жизни. Потеря Джанны является еще более душераздирающей для нас, как для родителей. Мишель (Мишель Обама, супруга экс-президента — Прим. ФАН) и я молимся за Ванессу Брайант и всю его семью в этот немыслимый день», — написал бывший президент в своем Twitter.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Как пишут «Известия», Кобе Брайант — один из самых титулованных спортсменов в мировой истории. Он начала играть за «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1996 году и провел в составе этого клуба 20 сезонов. За свою профессиональную карьеру он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

Сообщается, что Брайант и его дочь летели на игру. Легендарный баскетболист тренировал школьную команду Джанны.