Сотрудников посольства США в Багдаде эвакуируют на вертолетах после ракетного удара

Багдад, 27 января. В столице Ирака при помощи вертолетов эвакуируют сотрудников американского посольства, которое ранее подверглось ракетному обстрелу, сообщает Alsumaria News, ссылаясь на источники в службе безопасности.

Согласно информации, из источника в результате обстрела пострадали трое человек. Были ли это граждане США, не сообщается. Ранее поступала информация, что пострадавших в результате атаки нет. Агентство France-Presse ссылаясь на местные власти писало об одном пострадавшем.

Обстрел произошел 26 января в «зеленой зоне» Багдада, где находятся административные и дипломатические учреждения. В общей сложности в здание дипломатического представительства США было выпущено 5 ракет «Катюша». Три ракеты достигли цели, одна из них попала в ресторан, когда там находились люди.

Этот район Багдада с многочисленными зданиями посольств иностранных государств регулярно попадает под обстрелы вооруженных бандформирований. Сообщения о последнем обстреле поступали 21 января.

24 января в Багдаде прошел «Марш миллионов», ставший посланием иракского народа другим государствам, прежде всего — США. Местное население потребовало вывода американских войск из страны и конца оккупационной политики Вашингтона.

Антиамериканские настроения в Ираке возобновились, после убийства командующего КСИР генерала Касема Сулеймани. Багдад расценил убийство иранского военачальника на своей территории как нарушение условий размещения войск США. После этого действующий премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди лично выдвинул парламенту требование о выводе американского контингента с территории страны, парламентарии его одобрили.

Эксперты сходятся во мнении, что США дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. Американцы без разрешения приходят на чужие территории и устраивают провокации, как например убийство Сулеймани. По мнению политологов, страны на Ближнем Востоке устали от действий США и поддерживают вывод американских войск.