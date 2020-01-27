Зеленский отреагировал на гибель двух военных ВСУ в Донбассе

Киев, 27 января. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных в Донбассе и заявил, что нужно прилагать большие усилия для урегулирования конфликта на востоке страны.

26 января украинские силовики сообщили о гибели двух солдат. Один военный погиб в результате обстрела, второй — подорвался на мине.

«Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй — подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить», — написал украинский президент на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский также отметил, что за январь 2020 года в Донбассе уже погибло 11 украинских военных.

В этот же день в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинская сторона за прошедшие сутки 15 раз нарушила режим прекращения огня и выпустила 185 боеприпасов по территории республики.

Отмечается, что в следствии обстрелов украинских военнослужащих в ДНР было повреждено три дома.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в Киеве. Восточные регионы не стали подчиняться новому незаконно пришедшему правительству и объявили о своей независимости от Украины. В ответ на это, киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать в ходе встреч контактной подгруппы в Минске, однако несмотря на достигнутые договоренности, украинские военные продолжают обстреливать территории ЛДНР.