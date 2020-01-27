Три человека погибли, трое пострадали в результате лобового ДТП в Крыму

Симферополь, 27 января. Три человека погибли, еще трое получили ранения и травмы в результате лобового столкновения двух машин на трассе под Симферополем.

По данным ГУ МВД по Крыму, авария произошла на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта в половине девятого вечера в воскресенье, когда два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб в районе села Новоандреевка.

«На трассе произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-21099 и Mitsubishi. В результате ДТП три человека получили травмы, не совместимые с жизнью, еще трое травмированы», — рассказали в правоохранительном ведомстве.

В МЧС сообщили, что пострадавших пришлось разблокировать с помощью специального оборудования силами аварийно-спасательного отряда. Раненые доставлены в одну из больниц Симферополя. Причины случившегося устанавливаются.

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