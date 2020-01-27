Установлена личность бросившего двоих детей в «Шереметьево» отца

Москва, 27 января. Транспортная полиция установила личность бросившего двоих детей в аэропорту «Шереметьево», однако мужчина еще не был найден, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЦФО.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Шереметьево» обнаружили в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения без сопровождения взрослых. Стало известно, что они являются братьями и прилетели вместе с отцом из Хабаровска, который оставил детей и скрылся.

«Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево установили личность мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту», — сообщает пресс-служба.

Дети были направлены медицинское учреждение, поиски отца ведутся.

Сообщается, что напоследок отец оставил в детском рюкзаке записку в которой написал, что вынужден бросить детей по причине финансовых сложностей. Он отметил, что готов забрать детей позже. Он оставил все документы на детей, а также копи своего паспорта.

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что обратится к своему коллеге в Хабаровском крае, чтобы найти других родственников брошенных детей.

Как сообщает RT, Следственный комитет РФ инициировал проверку по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что администрация аэропорта «Шереметьево» организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва. В аэропорту выразили сожаления пассажиру рейса, заявив, что предпримут всё необходимое для урегулирования ситуации.