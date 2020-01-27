США и Канада проведут наблюдательный полет в небе над Россией

Москва, 27 января. Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией в рамках договора по открытому небу.

По словам начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, иностранные специалисты совершат наблюдательный полет в небе РФ на канадском самолете C-130J, на борту которого также будут присутствовать российские эксперты.

«С 27 января по 1 февраля в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на канадском самолете наблюдения», — рассказал Рыжков.

В ходе полета, который пройдет по заранее согласованному маршруту, российские специалисты будут контролировать соблюдение оговоренных условий и использование аппаратуры, разрешенной договором.

Рыжков добавил, что канадский самолет C-130J не имеет вооружения и прошел международное освидетельствование на соответствие условиям договора по открытому небу.

Международный договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он позволяет государствам-участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах и оборонительных мероприятиях друг друга. На сегодняшний день к нему присоединились 34 страны.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что американские конгрессмены обеспокоены возможностью выхода США из договора по открытому небу.