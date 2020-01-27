Омбудсмен Мишонова раскрыла содержание записки мужчины, бросившего детей в аэропорту

Москва, 27 января. Омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки мужчины, бросившего двоих детей в аэропорту «Шереметьево».

Ранее в пресс-службе «Шереметьево» сообщили, что в аэропорту обнаружены двое мальчиков, которые находились там без сопровождения взрослых. Выяснилось, что они являются братьями и прилетели в российскую столицу вместе с отцом из Хабаровска. При них была записка, о которой позже рассказала Мишонова.

«Обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую предположительно оставил их отец. В ней он, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта», — сообщила омбудсмен.

По ее словам, ведется розыск отца и родственников детей, в том числе с помощью уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае.

Как пишет «Газета.ру», в своей записке мужчина попросил не разлучать мальчиков. Сами дети признались, что это не первый раз, когда отец их бросает.