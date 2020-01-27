Мать постирала новорожденную дочь в стиральной машине на Урале

Екатеринбург, 27 января. Женщина из города Талица Свердловской области постирала в стиральной машине новорожденного младенца, сообщает «Регион Онлайн».

Сообщается, что женщину зовут Надежда З. и ей 31 год. У нее есть двое детей, которых она воспитывает вместе с мужем. Она не вставала на учет во время третьей беременности.

Ночью у нее начались преждевременные роды. Несмотря на это женщина не стала будить остальных членов семьи. Новорожденный ребенок был женского пола.

«Утром муж гражданки проснулся и увидел, что произошло. Он обратился в полицию», — сообщает источник.

Как утверждает роженица, девочка родилась уже мертвой.

Соседи семьи говорят, что женщина работала парикмахером.

«Сама в шоке, вполне нормальная была, каких-либо склонностей не видно было, всегда здоровались, так как живем через дом», — рассказывает одна из соседок семьи.

На данный момент криминалисты проводят расследование инцидента. Экспертам предстоит выяснить, был ли младенец мертворожденным, или был убит в стиральной машине. От выводов специалистов будет зависеть уголовная статья женщины.

Как передают «Известия», после трагедии старшего сына женщины поместили в детским дом, а младшую дочь — в больницу.