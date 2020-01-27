Матвиенко назвала политическим сумасшествием статью Моравецкого о Второй мировой войне

Москва, 27 января. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала политическим безумием статью главы правительства Польши Матеуша Моравецкого о роли СССР в освобождении Польши в газете Politico. Она подчеркнула, что польский политик проявил чудовищное кощунство.

«У тех, кто позволяет себе такую кощунственную ложь, должно быть одновременно отказали и разум, и совесть, и память», — сказала Матвиенко на мемориальном вечере «Хранитель Памяти» в «Геликон-опере».

Мероприятие приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Глава Совета Федерации напомнила, что в боях за освобождение Польши погибли 600 тысяч советских солдат. Плечом к плечу с ними сражались и настоящие патриоты Польши. Матвиенко выразила сожаление в связи с тенденцией героизации фашистов.

«Сносятся монументы советским воинам-освободителям и оскверняются памятники жертвам Холокоста», — добавила спикер российского парламента.

Она также поблагодарила Израиль за принципиальную позицию по сохранению исторической правды.

Накануне президент России Владимир Путин назвал холокост общей трагедией Израиля и России. Об этом писала RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от своих мест в зале, принимающем Всемирный форум памяти жертв Холокоста.

«Газета.ru» передает, что решение главы Украины было встречено организаторами с недоумением.

Также сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в мероприятии. Выступая на экономическом форуме в швейцарском Давосе он назвал правильным свое решение воздержаться от поездки в Иерусалим.