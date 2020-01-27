Зеленский встретился с бывшими пленниками концлагеря Освенцим в Польше

Киев, 27 января. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

В вечере по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря в Освенциме принимали участие его бывшие узники с семьями.

«Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа», — передает высказывание Зеленского пресс-служба.

Украинский президент призвал мировое сообщество не допускать распространения антисемитизма, ксенофобии и расизма.

«Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Оно должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы», — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, необходимо остановить зло до того, как оно станет представлять опасность для человечества.

Как сообщает «Газета.ру», у Владимира Зеленского в ходе двухдневного визита в Польшу также запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о намерении посетить в Иерусалиме форум «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Однако затем отказался от своих планов, чем вызвал недоумение у властей Израиля.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским концентрационным лагерем и является одним из символов Холокоста. За период Второй мировой войны в концлагере уничтожили 1,4 миллиона человек, из которых большинство были евреями. В 1945 лагерь был освобожден советскими войсками. В 1947 году на месте концлагеря был открыт мемориальный музей.