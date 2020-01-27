Опубликовано видео приступа зараженного коронавирусом китайского пациента

Пекин, 27 января. Запись приступа зараженного новым видом коронавируса в китайской больнице опубликована в сети Интернет. Видео обнародовало издание Daily Mirror.

На кадрах видно, как человека сильно трясет в больничной койке. Сотрудница в маске придерживает его за голову.

Местные жители сообщают, что из-за массового характера заболевания больницы не всегда справляются с потоком пациентов. Людям приходится ждать оказания помощи. Власти КНР сообщают о быстром распространении вируса.

«Способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась, эпидемия вошла в более сложную стадию», — цитирует «Газета.ru» официальное заявление министерства здравоохранения КНР.

Помимо Китая, случаи заражения выявлены и в ряде других стран. В частности, в Соединенных Штатах подтверждено четыре случая заражения коронавирусом. В числе пострадавших также жители Канады, Франции, Малайзии и Южной Кореи.

Источником заболевания, вероятнее всего, стали дикие животные. В частности, на рынках Хуананя осуществляется торговля дикими животными. Первые пострадавшие могли быть покупателями мяса диких животных.

«Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуанань», — полагают китайские эпидемиологи.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился о создании специальной группы.