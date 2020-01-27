Восемь домов остаются без газоснабжения после хлопка газа в Махачкале

Махачкала, 27 января. Восемь пятиэтажек остались без газоснабжения после хлопка газа в Махачкале, при котором пострадал ребенок.

Ранее МЧС сообщило, что в одном из многоквартирных домов Махачкалы произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадал проходивший мимо ребенок. Мальчик 2008 года рождения был госпитализирован с легкими ранениями. Материальный ущерб нанесен одной из квартир, в которой выбило перегородку между балконом и цокольным этажом. Угрозы обрушения здания нет.

«Для выяснения обстоятельств в Махачкале перекрыта подача газа восьми пятиэтажным домам. Газовики работы завершили, с 8.00 понедельника продолжат», — рассказали в АО «Газпром Газораспределение Махачкала».

Как пишет «Газета.ру», ЧП могло произойти из-за брошенной ребенком спички, которая попала в подвал, где произошла утечка газа.

Федеральное агентство новостей публикует видео последствий хлопка газа в столице Дагестана.