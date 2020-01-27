Аль-Мисмари сообщил, что ПНС и турецкие наемники планировали провокации в районе аль-Вишка

Бенгази, 27 января. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари в ходе своей пресс-конференции рассказал о событиях, проходивших 26 января на территории от района аль-Вишка к западу от города Сирт до района аль-Хиша в 137 км западнее от Сирта. Как сообщает Мисмари, пользователи социальных сетей распространяли ложную информацию о событиях.

Ахмад аль-Мисмари сообщил, что на прошлой неделе в расположении ЛНА оказалась информация, что боевики в Мисурате готовят атаку на позиции армии Хафтара в районе аль-Вишка и к западу от Сирта, а также, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) перебрасывает из Триполи турецких наемников и недавно полученную от Анкары военную технику. Официальный представитель ЛНА подчеркнул, что в первых рядах были передислоцированные из Сирии боевики.

Аль-Мисмари заявил, что ЛНА решили принять превентивные меры и нанести удар по силам ПНС. Однако потом вооруженные силы Халифы Хафтара приняли решение остановить операцию, чтобы договориться дипломатическими методами. Как говорит аль-Мисмари, это был посыл противнику, что ЛНА в курсе намерений ПНС и готова к отражению любой атаки боевиков.

Он подчеркнул, что операция не является нарушением соглашения о прекращении огня и ЛНА выступает за поиск мирных путей урегулирования кризиса в Ливии.

Представитель ЛНА отметил, что Турция перебросила в Ливию наемников, которые состоят из боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в количестве 8 тыс. человек. По его мнению, высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана являются провокацией и являются нарушением режима прекращения огня.

Также Ахмад аль-Мисмари заверил, что ЛНА ни в коем случае не покинет город Сирт.

Режим прекращения огня в Ливии начал действовать в полночь 12 января. Добиться перемирия удалось после того, как Российская Федерация предложила обеим сторонам сложить оружие и перейти к мирным переговорам. Впоследствии это предложение поддержала Турция. Первыми прекратили огонь силы ЛНА. Ближе к полуночи обстрелы прекратились и со стороны боевиков, состоящих на службе у ПНС.

Однако на территории Триполи подконтрольные ПНС сирийские боевики продолжают устраивать беспорядки, несмотря на действующее перемирие. Они нападают на мирных граждан, грабят их дома, а также удерживают заложников с целью получения выкупа.

1 Организация запрещена на территории РФ.