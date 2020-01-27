Дочь Кобе Брайанта Джанна Мария погибла в авиакатастрофе вместе с отцом

Сакраменто, 27 января. Дочь знаменитого баскетболиста Кобе Брайанта погибла вместе с отцом в результате крушения вертолета в Калифорнии. Об этом сообщает новостное агентство TMZ.

Трагедия произошла в городе Калабасас на холмистой местности недалеко от Лос-Анджелеса. Брайант находился на борту воздушного судна вместе с дочерью Джанной Марией, ее подругой и родителями. Выживших нет.

13-летняя Джанна Мария уже успела заявить о себе в юношеском баскетболе. Девушка получила приглашение от университета Коннектикута, который считается сильнейшим в женской программе NCAA.

По словам очевидцев, вертолет загорелся и рухнул на землю. Согласно другим сведениям, возгорание возникло уже после соприкосновения с землей.

Легендарный баскетболист часто использовал вертолет как личный транспорт, чтобы избежать пробок. Роковой полет прошел в условиях сильного тумана. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

«Газета.ru» опубликовала фотографии с места происшествия.

Ранее сообщалось о гибели легендарного баскетболиста Кобе Брайанта в результате крушения вертолета в калифорнии. Об этом сообщало TMZ со ссылкой на местный офис шерифа. Брайант провел 20 сезонов в составе «Лос-Анджелес Лейкерс»., выступая на позиции атакующего защитника. Он был пятикратным чемпионом НБА, двукратным победителем Олимпийских игр в составе сборной США и обладателем многочисленных личных наград. Кобе входит в число самых результативных баскетболистов в истории НБА.

Газета «Известия» сообщает, что жены Брайанта на борту вертолета не было.