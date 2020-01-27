Пограничники в аэропортах США унижают студентов из Ирана

Вашингтон, 27 января. Граждане Ирана вынуждены терпеть унижения в США после обострения отношений между двумя государствами. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

После эскалации напряженности в ирано-американских отношениях, с августа 2019 года не менее 16 иранских студентов были возвращены в Иран из различных аэропортов США. Сообщается, что иранцев вызывают на допросы в аэропортах, а над некоторыми превышают полномочия и издеваются.

Один из таких студентов Рамин в беседе с The New York Times рассказал, что после допроса, который был устроен сотрудниками аэропорта, и указания возвращаться домой в Иран из-за отсутствия рейса, он был вынужден оставаться в холодной камере 6 часов. После этого он в наручниках был доставлен доставили в иммиграционную службу штата Джорджия, где офицеры этого учреждения приказали ему стоять перед ними без одежды.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что сотрудники погранслужбы США издеваются над гражданами Ирана за их национальность. По его словам, подобное поведение является проявлением расизма и нарушает законы в области прав человека. Представитель МИД Ирана подчеркивает, что подобное отношение является следствием враждебности и агрессии администрации США к Ирану.

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака. Американские военные выпустили ракету по автоколонне в которой ехал иранский военачальник. Приказ об ударе был дан лично президентом США Дональдом Трампом.

Эксперты и аналитики сходятся во мнении, что циничная политика США на Ближнем Востоке, очень опасна. Они считают, что после провокаций Вашингтона призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США) вновь обретает актуальность.