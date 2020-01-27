Три ракеты нанесли удар по посольству США в Багдаде

Багдад, 27 января. Три ракеты попали в посольство Соединенных Штатов в Багдаде. Одна из них поразила ресторан дипломатического ведомства. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах Ирака.
По мнению спикера парламента Ирака Мухаммеда аль-Хальбуси, инцидент может повредить суверенитету страны и ее репутации. В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы правительства Ирака Адель Абд аль-Махди призвал в сжатые сроки провести расследование и установить виновных.
В начале января 2020 года в результате ракетного удара США по окрестностям аэропорта Багдада был убит генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал отомстить американцам за убийство.
«Безумный Трамп, не думай, что все закончится после мученической смерти моего отца», — цитирует RT дочь погибшего генерала.