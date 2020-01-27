Три ракеты нанесли удар по посольству США в Багдаде

Багдад, 27 января. Три ракеты попали в посольство Соединенных Штатов в Багдаде. Одна из них поразила ресторан дипломатического ведомства. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах Ирака.

По мнению спикера парламента Ирака Мухаммеда аль-Хальбуси, инцидент может повредить суверенитету страны и ее репутации. В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы правительства Ирака Адель Абд аль-Махди призвал в сжатые сроки провести расследование и установить виновных.

В начале января 2020 года в результате ракетного удара США по окрестностям аэропорта Багдада был убит генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал отомстить американцам за убийство.