СК РФ будет направлять Германии запросы по преступлениям нацистов

Москва, 26 января. Следственный комитет России получит возможность направлять в ФРГ запросы о преступлениях, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что новые возможности связаны со вступлением в силу дополнительного протокола к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам. Документ позволяет, в том числе, создавать международные следственные группы.

Бастрыкин выразил надежду, что вступление протокола в силу даст импульс для расследования всех совершенных нацистами преступлений.

«Сейчас прорабатывается механизм реализации его положений и более тесного сотрудничества с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге», — добавил глава СК РФ в беседе с «Российской газетой».

Заслуженный юрист подчеркнул, что злодеяния, основанные на расовом превосходстве, не должны оставаться незамеченными и безнаказанными, даже если совершены много лет назад.

Ранее Бастрыкин инициировал передачу СК РФ дела о гибели четырех человек в результате ДТП в Саратовской области.

«В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, повлекшему человеческие жертвы», — цитирует RT официальное заявление ведомства.

Также Бастрыкин вручил награды лучшим омбудсменам в рамках заседания Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в России.