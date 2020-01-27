Жительница Подмосковья основала единственный в России центр реабилитации диких зайцев

Кристина Григорьева, финансовый аналитик из Домодедова, стала настоящим Мазаем для сотен ушастых питомцев со всей страны. Несколько лет назад она взяла в дом зайчиху, а теперь все свободное время посвящает заботе об этих животных. О жизни уникального центра «Дом зайца» она рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Нельзя сказать, что помощь зайцам стала совсем уж неожиданным делом в моей жизни. Действительно, я не биолог по образованию и семья моя с этим не связана, но в доме всегда были домашние любимцы. Кроме того, у меня были знакомые биологи и дрессировщики, которые занимаются дикими животными. Я много общалась с волками, совами, ястребами. Поэтому, когда появилась возможность взять зайца, присутствовал некий дух азарта – вот возьму и посмотрю, что дальше будет. Сначала воспринимала его как некое подобие кролика, а это оказалось совсем не так», — вспоминает девушка.

Вырастить зайчонка в домашних условиях дело очень непростое. Кристина поняла это и на собственном опыте, и по общению с другими владельцами зайцев, с которыми знакомилась в сети. Поняв, что огромное количество этих животных гибнет из-за того, что подобравшие их люди просто не знают, как им помочь, девушка решила помогать им сама. Так постепенно появился, а потом и расширился «Дом зайца». Теперь туда привозят ушастых со всей страны.

Зайцев, как и других диких животных, действительно сложно содержать в неволе, а тем более в условиях городской квартиры. Но чаще всего, по словам Кристины, люди просто не задумываются об этом:

«Хорошо, когда найденного зайчонка отправляют сразу к нам, но, как правило, люди сами пытаются его выкормить и оставить себе в качестве питомца или вырастить и выпустить на волю. Оба варианта практически не осуществимы. Выкормить зайчонка очень сложно, потому что их питание специфично – им не подойдут детские смеси или коровье молоко. Любой недосмотр, любое заболевание – это почти стопроцентный летальный исход для животного. Если же все-таки человеку удалось вырастить зайчонка, и он попытается выпустить его на волю, то это не удастся. Животное росло в закрытом пространстве, не на природном рационе, общалось с человеком, а тут его просто отправляют жить в лес без всякой предварительной подготовки. Это очень жестоко и выжить в природе такое животное не сможет».

Забота о зайцах занимает все свободное время молодой девушки, но это приносит ей удовольствие. Пока ее сверстники развлекаются, Кристина занимается очень трудоемким и сложным делом, которое сама называет просто хобби:

«У меня, как и у многих, работа со стандартным графиком – 5 рабочих дней в неделе. Возвращаюсь вечером после работы и иду всех кормить, всех лечить. Выходные провожу дома, нахожусь на улице с утра до ночи, занимаюсь с зайцами в вольерах. И никуда, конечно, нельзя уехать надолго. Но мне жаловаться не на что. Некоторые говорят: «Ну а как же на море?». А мне даже и не хочется, мне нравится вот такое мое хобби. Самые близкие и настоящие друзья нашлись именно в этой сфере и они полностью эту деятельность одобряют. Родители в ней активно не участвуют, но относятся с пониманием».

Хобби Кристины требует не только времени, но и больших финансовых затрат. Центр реабилитации не имеет какой-то государственной или крупной спонсорской поддержки и существует только на зарплату его основательницы и помощь волонтеров.

«На содержание одного зайца, проживающего в центре постоянно, уходит около полутора тысяч в месяц. Это только на корм. Для оказания им медицинской помощи приходится обращаться к узким специалистам, найти ветеринара работающего с дикими животными очень сложно. Соответственно, это тоже получается довольно дорого. Я очень благодарна всем волонтерам и своим друзьям, которые оказывают мне поддержку. Но при этом я стараюсь всегда рассчитывать на свои возможности, поэтому всегда думаю сколько животных я смогу взять, выкормить, содержать, полагаясь на собственные финансы», — говорит девушка.

Как специалист по выращиванию и содержанию зайцев в неволе, Кристина не могла не отметить, что численность этих животных в природе падает с катастрофической скоростью. Такая ситуация наблюдается не только в нашей стране:

«Центры реабилитации зайцев есть в Англии, Австралии и Германии. Я общаюсь с коллегами и, к сожалению, численность зайцев снижается по всему миру. В Англии их стало меньше уже на 80 процентов, в России на 61. Это происходит по нескольким причинам – обработка полей гербицидами, браконьерство, бродячие животные. В основном это, конечно, последствие развития агропромышленности. Распахиваются поля, фермеры разбрасывают яды от грызунов. В Красноярском крае, Ставрополье постоянно находят множество трупов диких животных в полях. А ведь это потом идет вверх по пищевой цепочке – дальше гибнут хищники. Да и здоровью человека эти яды в итоге наносят немалый вред».

Напоследок мы попросили Кристину дать совет всем, кто найдет зайчонка и посчитает, что ему нужна помощь.