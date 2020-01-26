Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Москва, 26 января. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 96 обстрелов со стороны боевиков, сообщает глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

Российские военнослужащие продолжают фиксировать обстрелы незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэкалации.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации вновь зафиксировано высокое количество обстрелов со стороны вооруженных группировок — 96», — сообщил на брифинге глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Согласно данным российских военных, террористы обстреляли 3 района города Алеппо, 16 населенных пунктов в провинции Идлиб, 9 — в провинции Латакия, 6 — в провинции Алеппо и 4 — в провинции Хама.

Боренков заявил, что ЦПВС призывает главарей бандформирований прекратить провокации и перейти к мирному урегулированию ситуации на подконтрольных им территориях.

Ранее ФАН сообщал, что сирийские военнослужащие разгромили логово террористов на юго-западе Алеппо.