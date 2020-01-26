Четвертый случай заболевания новым коронавирусом зафиксировали в США

Вашингтон, 26 января. Четвертый случай заболевания новым коронавирусом зафиксирован в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес.

Уточняется, что новый пациент недавно посетил китайский город Ухань, откуда распространяется опасное заболевание. Американские медики проводят необходимые обследования.

«Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердил первый случай 2019-nCoV (нового коронавируса — прим. ФАН) в округе Лос-Анджелес», — указано в публикации.

В ведомстве добавили, что к настоящему моменту зафиксировано четыре случая заболеваний новым видом коронавируса. Департамент заверил, что работа по профилактике опасного заболевания проходит на всех уровнях.

О вспышке нового вида вируса стало известно в последний день 2019 года. Власти Китая проинформировали о тревожной ситуации Всемирную организацию здравоохранения. Первые случаи заражения вскоре были зафиксированы в США, Канаде, Японии, Гонконге, Франции, Малайзии, Южной Корее и в некоторых других странах.

В сложившихся обстоятельствах необходимые меры безопасности предпринимают и российские власти. Накануне стало известно о поступлении в Петербург оборудования для тестов на наличие коронавируса.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что в КНР число заболевших новым коронавирусом превысило две тысячи. 56 из них уже умерли. Издание отмечает, что в центре Уханя запретили передвижение гражданских автомобилей.

Также сообщалось о быстром распространении вируса в Гонконге и Макао. В школах Гонконга продлят каникулы.