Обвиненные в шпионаже дипломаты РФ покинули Болгарию

София, 26 января. Два дипломата, которые ранее были объявлены Болгарией персонами нон грата покинули страну, сообщает представитель российского посольства в Софии.

Ранее в МИД Российской Федерации сообщили, что правительство Болгарии объявило о выдворении российского дипломата и сотрудника торгового представительства, не представив никаких доказательств.

«Сегодня они покинули страну», — заявил представитель.

МИД РФ расценивает данное решение болгарских властей как «откровенно недружественное». Как заявляют в ведомстве, российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры.

«Газета.ру» сообщает, что глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что Москве необходимо принять зеркальные меры.

«В таких случаях принцип зеркальности является практически абсолютным, а изъятия из него — абсолютно исключительными», — заявил Константин Косачев.

Поводом для выдворения дипломатов стало подозрение в шпионаже. Согласно данным болгарской прокураторы, гражданин России, который был аккредитован в качестве первого секретаря консульского отдела посольства, занимался разведывательной деятельностью с 2017 года. Согласно версии следствия, дипломат собирал информацию, связанную с механизмами избирательного процесса.

Сотрудник торгового представительства, как считает прокуратура Болгарии, занимался сбором разведывательной информации с октября 2018 года. В Софии сообщают, что его интересовала секретная информация в сфере энергетики и энергетической безопасности.

Подчеркивается, что дело в отношении граждан РФ было закрыто, так как они оба обладают дипломатической неприкосновенностью.