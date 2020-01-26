Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

Сакраменто, 26 января. Знаменитый американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии на 42 году жизни. Об этом сообщает офис местного шерифа.

Отмечается, что в результате крушения вертолета помимо звезды НБА погибли четыре человека. По предварительным данным, вертолет загорелся в воздухе, после чего рухнул на землю. Обстоятельства трагедии выясняются.

Коби Бин Брайант родился 23 августа 1978 года в Филадельфии. Детство будущей звезды прошло в Италии. Свою карьеру в Национальной баскетбольной лиге он начал сразу же после окончания школы. Провел 20 сезонов за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», где выступал на позиции атакующего защитника и стал пятикратным чемпионом НБА.

Дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной Соединенных Штатов. Брайант – лучший снайпер в истории «Лейкерс». Является рекордсменом по количеству наград MVP матча всех звезд. Свой последний матч в профессиональной карьере Брайант провел против Юты 14 апреля 2016 года и набрал 60 очков.

Брайант с успехом попробовал себя в киноиндустрии. Спортсмен стал обладателем премии «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

В 2003 году Брайанта обвинили в изнасиловании. Однако впоследствии служащая гостиницы 19-летняя Кателин Фабер отказалась от обвинений. Инцидент удалось урегулировать во внесудебном порядке.

Баскетболист был поклонником итальянского футбольного клуба «Милан».

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