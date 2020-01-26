Индийские пилоты рассказали, чем их поразили советские истребители МиГ-27

Нью-Дели, 26 января. Индийские пилоты рассказали, что стрельба из автоматической пушки советского истребителя МиГ-27 вызывает чувство страха.

По словам пилотом ВВС Индии установленная на самолете шестиствольная 30-мм пушка имела очень сильную отдачу. Истребитель-бомбардировщик снабжен орудием с массой снаряда, превышающей 400 граммов. В сравнении с прошлой версией оружия боеприпасы стали тяжелее в два раза, а масса взрывчатого вещества — в три.

Такая мощность орудия не могла не повлиять на летательное средство. Как утверждает пилот ВВС Индии Аншуман Майнкар, ему казалось, что истребитель-бомбардировщик застыл на месте и полностью сконцентрировался на стрельбе трассерами. Индийский летчик все равно признает МиГ-27 надежным самолетом и говорит, что советские летательные средства многократно привлекались к боевым задачам.

Ранее RT сообщало, что индийские ВВС приняли на вооружение первую эскадрилью истребителей Су-30МКИ с авиационной версией сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos. Как подчеркнул главный маршал авиации ВВС Индии Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия, эти самолеты будут прежде всего выполнять ударные задачи при проведении морских операций. Как утверждает индийский военачальник, эти истребители «колоссально расширят оперативный потенциал» страны.

Су-30МКИ с ракетами BrahMos — не единственная линия партнерства Российской Федерации и Индии в сфере военно-технического сотрудничества. Отмечается, что одним из наиболее распространенных типов авиатехники в Индии является Ми-17., как в военном, так и в гражданском секторе.