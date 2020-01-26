Актриса Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Москва, 26 января. Известная актриса, певица и модель Екатерина Волкова призналась, что неизлечимо больна. Свою историю она рассказала в эфире телеканала НТВ.

На четвертом месяце беременности у Волковой воспалилась матка. Ее госпитализировали во время съемок. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, но их усилия не увенчались успехом. Актриса назвала потерю ребенка самым страшным событием своей жизни. Кроме того, в результате переливания крови она заразилась вирусом гепатита С.

По словам Волковой, трагедия стала отправной точкой распада ее брака с кинопродюсером Сергеем Члиянцем. Супруг избегал общения, «шарахался» от жены.

Некоторое время спустя актриса вышла замуж за писателя Эдуарда Лимонова, от которого родила двоих детей. Но и этот брак оказался недолговечным. Волкова объяснила распад союза неприспособленностью знаменитого писателя к быту.

Екатерина Волкова является уроженкой Томска. Она известна широкой аудитории благодаря своим работам в картинах Коллекционер», «КГБ в смокинге», «Вдох-выдох», «Живой» и «Саранча».

Ранее ясновидящая обвинила известную актрису Анастасию Заворотнюк в симуляции болезни.

«Как бы не закручивался сюжет, долги все равно ей придется выплатить. Может быть, не все, но большую часть. Я вижу, что выплаты пройдут, а на часть суммы она подготовит документы, которые помогут уйти от погашения долгов», — цитирует ясновидящую «Газета.ru».

Также сообщалось, что внешний вид Михаила Боярского вызвал тревогу за здоровье актера у его поклонников.