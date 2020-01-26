Поклонская призвала провести проверку всех источников доходов главы Чувашии

Москва, 26 января. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила о необходимости провести проверку источников доходов главы Чувашии Михаила Игнатьева, который ранее вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой служебной техники.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, как глава Чувашской республики «подшутил» над сотрудником МЧС, заставив того подпрыгивать за ключами от новых служебных машин перед сослуживцами. Вручение техники проходило 23 января в Чебоксарах. МЧС Чувашии назвали данный инцидент «дружеской шуткой», однако глава Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев заявил, что поведение Игнатьева неприемлемо. Также «Единая Россия» обещала провести расследование данного эпизода на комиссии по этике.

По мнению Натальи Поклонской, угроза отставкой — недостаточное наказание для главы Чувашии.

«Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах. Всплывут автопарки, дома, усадьбы, которые сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора, а может, наоборот, из имущества — только куртка замшевая, магнитофон... И это все, что нажито непосильным трудом!» — написала парламентарий у себя в Telegram-канале.

Как сообщает «Газета.ру», супруга главы Чувашии Лариса Игнатьева оправдывает поведение мужа «шуткой». По ее словам, видеозапись с инцидентом «переделана и форматирована». Как она утверждает, ее муж сейчас находится на рабочем месте и в отставку уходить не намерен.