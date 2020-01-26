Блокадный батальон совершил заплыв в Московском парке Победы в Петербурге. ФАН-ТВ

Петербургские моржи совершили парадный заплыв, посвященный 75-летней годовщине освобождения Ленинграда от фашистов. Традиционный фестиваль зимнего плавания состоялся в Московском парке Победы 26 января. В заплыве на дистанцию 25 метров участвовали не менее 20 человек — все они члены клуба закаливания и зимнего плавания.

Каждый год, в конце января, моржи собираются возле Матросского пруда и совершают памятный заплыв. Его возглавляют ветераны Великой Отечественной войны. Моржи блокадного батальона — так они себя называют. К сожалению, с каждым годом в батальоне становится все меньше участников. В этот день их было всего двое, третий поддерживал товарищей с берега.

Борису Ратушному, президенту Федерации закаливания и зимнего спорта, идея с зимнем моржеванием и традиционными заплывами пришла давно, еще в 1980 году. Тогда, безусловно, бойцов в блокадном батальоне было куда больше.

«Эта идея с 80-х годов. Отмечать Победу, зажигать костер. Это наша Победа. Нас было много блокадников, а сейчас двое», — отмечает Борис Ратушный.

Такой способ отмечать День снятия блокады давно стал традиционным. В память о погибших на берегу у пруда зажгли огромный поминальный костер, который служил и для обогрева пловцов. Также во время мероприятия на берегу дежурили сотрудники МЧС и скорой помощи.