Сирия, 27 января. Сирийская армия освобождает три поселения на юге Идлиба от джихадистских бандформирований. Взрыв в Азазе на севере Алеппо убил 8 человек, ещё 20 пострадали. Курдские боевики выпустили на свободу 50 террористов ИГ¹ в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят удары по базам боевиков в юго-западной части Алеппо и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от радикальных бандформирований поселок Аль-Гадфа на юге Идлиба, в Алеппо подорвали склад боеприпасов джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: нанесла удар из кустарных РСЗО по укрытиям сирийской армии в Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступает к Маарет-ан-Нуману в Идлибе, в Алеппо обстреляла район аз-Захра, что привело к обрушению здания и жертвам среди мирного населения.

Международная коалиция: провела патрулирование на северо-востоке Хасаки.

Армия Турции и союзные силы: на севере Хасаки обмениваются ударами с боевиками SDF. Курдские вооруженные формирования: подозреваются в минировании автомобиля в Азазе на севере Алеппо, в Хасаке совершили попытку проникнуть за линии обороны протурецких бойцов.

Курдские вооруженные формирования: выпустили на свободу 50 террористов ИГИЛ1 в Ракке, в Хасаке обменялись ударами с протурецкими силами у Рас-аль-Айна.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии возобновлены боевые действия Сирийской арабской армии (САА) против джихадистов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ей группировок (такие как запрещенная в РФ «Исламская партия Туркестана»). Как сообщают медиаресурсы боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в ходе столкновения отряда радикалов с подразделением сирийской армии у поселка Аль-Хадад пострадало несколько военнослужащих. Официальные СМИ не подтверждают потерь армии на данном направлении.

Провинция Алеппо

На юго-востоке провинции продолжаются боевые действия армии против отрядов боевиков «Тахрир аш-Шам». Как передает агентство Baladi Network, авиация ВКС РФ совершила вылет в районе поселка Дарат-Изза, где с воздуха были нанесены точечные удары по линиям обороны радикалов.

Как передает РИА Новости, один человек погиб и еще четверо пострадали в районе Алеппо аз-Захра, где в результате обстрела со стороны террористов обрушилось здание. Еще двое считаются пропавшими без вести. Бригады скорой помощи и спасателей прибыли на место обрушения.

Как передает сирийское государственное новостное агентство SANA, военнослужащие уничтожили склад боеприпасов боевиков у поселка Бакатин и атаковали их штаб-квартиру в поселке Лерамун. Позднее, источники агентства SANA передали, что сирийская армия выбила джихадистов из поселков Хан-Туман, Аль-Карасси и Тель-ас-Сафира.

Отряды проиранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции открыли огонь из тяжелой артиллерии и РСЗО по опорным пунктам и линиям обороны боевиков в районе поселков Зейтун и Аль-Хамира, как передал портал Masar Press Net. После чего к позициям КСИР боевики направили заминированный автомобиль с террористом-смертником за рулем.

Вечером в городе Азаз в результате взрыва автомобиля погибли восемь человек, еще двадцать пострадали. По данным информагентства Sputnik, в минировании машины подозревает боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), которые регулярно проводит диверсии против протурецких сил на севере Алеппо. Зачастую с применением заминированного транспорта.

Провинция Дейр-эз-Зор

Член самоназванной курдской милиции «Асайиш» был застрелен неподалеку от нефтегазового месторождения Аль-Омар, к востоку от города Дейр-эз-Зор, как сообщает агентство Deir Ezzor 24. Нападение на курдского боевика было совершено двумя неизвестными, вооруженными пистолета с глушителями. Застрелив на месте боевика, нападающие скрылись с места преступления на мотоцикле. Курдские боевики подозревают, что за нападением стоят члены «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Ранее террористы ИГИЛ1 уже совершали нападения в районе нефтегазового месторождения. 29 декабря они обстреляли ракетными снарядами окраины военной базы международной коалиции. Под обстрел попала вертолетная площадка, жилье персонала и военный штаб, пострадавших среди военнослужащих не было.

Провинция Идлиб

На юге сирийская армия продолжает продвигаться на территориях джихадистов. Днем, после серии боев с террористами альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», подразделение сирийской армии установило контроль над поселениями Аль-Гадфа, Маар-Шамша и Тель-Мана. Как указывает издание Al Masdar, после сирийская армия продолжила наступление в сторону бывшей военной базы Вади-Дейф. Заняв ее, армия сможет продвинуться к границам ключевого города Маарет-ан-Нуман.

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» выпустили на подконтрольном им медиаресурсе заявление о том, что при столкновении у поселения Тель-Манас и Аль-Бараса им удалось убить несколько военнослужащих сирийской армии и бойцов союзного ополчения.

Авиация ВКС РФ продолжает работу на юге Идлиба совместно с ВВС Сирии в рамках операции «Заря в Идлибе» и нанесли серию точечных ударов в районе поселков Хан аль-Асаль, Сулум и Маар-Над, где сбросили бомбы на укрепления джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам», о чем сообщает медиаресурс Halab Today. Точечным ударам с воздуха подверглись также укрепленные районы джихадистов у деревень Кафр-Бетих и Бенин.

Провинция Ракка

Как сообщает новостной портал Alk Habour 21, в городе Ракке курдские боевики выпустили из тюрем под залог от шейхов племен 50 заключенных. Все они из числа террористов «Исламского государства». Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров делал заявление о том, что Москва намерена провести тщательную проверку поступающей информации о том, что курдские радикалы за выкуп отпускают на свободу террористов ИГИЛ, которые содержатся в их тюрьмах и лагерях, однако, позднее пресс-центр SDF опубликовал заявление о том, что ни один террорист не покинул своего места заключения.

Как передает агентство Rojava Network, на север провинции в район поселка Аль-Кантари и международной трассы М-4 направлен конвой подкрепления российских сотрудников военной полиции. Ранее в район города Айн-Иссы был также направлен конвой материально-технического подкрепления для подразделений сирийской армии, которые заняли позиции на севере провинции. В состав провинции вошло 25 грузовиков и бронированный автомобилей.

Провинция Хасака

По данным медиаресурса Alk Habour 21, патруль международной коалиции во главе с США был замечен в окрестностях поселка Тель-Тамр при патрулировании на маршруте, идущем по международной трассе М-4 к нефтегазовым месторождениям Румейлан на северо-востоке провинции. Позднее поступали сообщения о том, что еще один конвой подкрепления был замечен на пути к американской военной базе в районе поселка Тель-Байдар, где ВС США расширяют свое присутствие. Позднее американский патруль был замечен у нефтегазовых месторождений Румейлан.

После неудачной попытки проникнуть за линии обороны протурецких отрядов у Тель-Тамра, курдские боевики отошли к поселению Аль-Асадия. Как передает новостное агентство Rojava Network, стороны обменялись ракетно-артиллерийскими ударами.

1 Организация запрещена на территории РФ.