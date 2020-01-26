Качиньский призвал усилить позиции НАТО из-за исходящей от РФ «угрозы»

Варшава, 26 января. Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил об исходящей от России угрозы. С таким заявлением он выступил в интервью немецкой газете Bild.

Польский чиновник считает, что Россия якобы ищет слабые места в системе демократии Европейского союза и бьет туда, где видит слабину.

Качиньский призвал НАТО усилить позиции в своей стране, а также выслать больше войск в балтийские страны.

«В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия большего количества немцев. <...> Точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе», — сказал председатель «Права и справедливости».

Кроме того, политик указал на необходимость выплат со стороны России и Германии за «ущерб» в годы Второй мировой войны. По его словам, требования Варшавы в этом вопросе «не имеют срока давности».

Глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя желание Варшавы получить от Москвы компенсации, назвал Качиньского «сволочью и Иудой».

Отметим, что в Польше нередко звучат резкие высказывания в адрес России. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал немецкие власти за то, что они не воспринимают Москву как угрозу.