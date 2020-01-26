Отец бросил двух маленьких сыновей в аэропорту «Шереметьево»

Москва, 26 января. Прилетевший в Москву хабаровчанин оставил двоих детей в аэропорту «Шереметьево», сообщает пресс-служба управления по транспорту МВД РФ по ЦФО.

Двоих мальчиков в возрасте 8 и 5 лет доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Позже их направят в больницу. Сообщается, что полиция разыскивает оставившего их отца.

Как сообщает пресс-служба «Шереметьево», дети были обнаружены без сопровождения взрослых сотрудниками аэропорта в терминале D. Мальчики являются родными братьями. Они прилетели вместе с отцом из Хабаровска в 12.56.

«В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей», — сообщает пресс-служба аэропорта.

Как сообщает «Газета.ру», в записке говорится о том, что «детей на что кормить». По словам детей, родители оставляют их в общественных местах уже не в первый раз.

Сотрудники «Шереметьево» обеспечили детей питанием и оказали необходимую поддержку. Сообщается, что мальчики также были доставлены в дежурную часть для выяснения обстоятельств дела и определения дальнейших шагов разрешения ситуации.