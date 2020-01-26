Над телом Всеволода Чаплина прямо на улице прочитали молитву. ФАН-ТВ

Священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 января в возрасте 51 года. Как сообщили прихожане, он сел на лавочку возле храма святого Феодора Студита у Никитских ворот и вскоре после этого упал. Это случилось около половины пятого вечера, однако до семи часов тело лежало у храма. Над телом протоиерея прямо на улице прочитали молитву.

«Человек он был Божий, он причастился, сам послужил, потрапезничал. Вот так вот Господь, наверное, и призывает. Это был действительно божий угодник, которого я тоже много лет знал», — рассказывает алтарник Павел.

Всеволод пришел к вере еще в школьном возрасте, хотя его семья была не религиозна. В 17 лет он поступил в Московскую духовную семинарию, а потом стал председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата. Четыре года назад Всеволода Чаплина назначили настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, где он служил до последнего дня.

Причины скоропостижной смерти еще предстоит узнать. Знакомые рассказывают, о том, что священник страдал астмой. Другие источники сообщают, что у протоиерея остановилось сердце. О дате и месте захоронения пока не сообщается.