Поклонников ужаснул болезненный вид Боярского без шляпы

Москва, 26 января. Внешний вид актера театра и кино Михаила Боярского озадачил пользователей российского сегмента Интернета.

Актриса петербургского Малого драматического театра — Театра Европы и дочь Боярского Елизавета опубликовала в своем Instagram фотографию, на котором запечатлена вся семья. К кадру 34-летняя артистка добавила текст, в котором поздравила брата с 40-летием.

Многие поклонники кинодивы не сдержали удивление, увидев 70-летнего отца Боярской. На кадре звезда сериала «Д`Артаньян и три мушкетера» запечатлен без шляпы и очков. По мнению фолловеров, шляпа Боярского молодит.

В то же время некоторые интернет-пользователи предположили, что у народного артиста РСФСР проблемы со здоровьем.

«Отец болеет что ли, как он ужасно выглядит», — написала tikhonovasvetlanochka.

Некоторые поклонники заступились за артиста, отметив, что Боярский прекрасно выглядит для своих лет. Кроме того, по их мнению, шляпа не играет никакой роли.

«Не прибегает к пластической хирургии, не делает подтяжки, не пичкает в себя силикон. Выглядит естественно для своих лет. Настоящий Д'Артаньян!» — ответил женщине romansidorenko71.

В конце декабря прошлого года Михаил Боярский отпраздновал юбилей. Президент России Владимир Путин отметил талант именитого артиста, который, по словам главы государства, снискал профессиональное признание и любовь зрителей не только на родине, но и за ее пределами.