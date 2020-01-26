نتائج ليبيا ، 26 يناير: أردوغان يحاول مرة أخرى تعطيل اتفاقات السلام

ليبيا ، 26 يناير: تحدث شيخ ليبي عن خطط مرتزقة الأمم المتحدة ، وكشف المقاتلون السوريون أنفسهم مرة أخرى في طرابلس ، الولايات المتحدة تعارض تقديم المساعدة التركية إلى المجلس الوطني الانتقالي لليبي.

شيخ ليبي يتحدث عن الدوافع الحقيقية لممثلي الأمم المتحدة في بلاده

النوايا الحقيقية لممثلي الأمم المتحدة (الأمم المتحدة) ، الذين عملوا على مر السنين لحل الأزمة الليبية ، كشف شيخ قبيلة العبيدات شرح البال بريدان الذي يعيش في برقة‎. وفقا له ، أنهم جميعا تابعوا أهدافهم التجارية الخاصة. التحالف الدولي لا يغطي سوى نواياه الطيبة المزعومة الاستيلاء على موارد الآخرين ، هكذا يعتقد رئيس القبيلة.

وفي اليوم السابق ، تكلم بريدان عن نتائج المؤتمر المعني بليبيا الذي عقد في برلين. ووفقا لما ذكره ، فإن لكل ممثل من ممثلي الأمم المتحدة الذين شاركوا في هذه المؤتمرات مصالحه الخاصة في بلد شمال أفريقيا. وأشار الشيخ إلى أن نزاهة الأمم المتحدة تقاس بنزاهة مبعوثيها ، وينبغي للتحالف أن يستعرض دائما ممثليه قبل التحدث عن السلام أو الأمانة.

التجارة الثلاثية

وهكذا فإن الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون كان مشاركا في إبرام عقد مع قطر - بلد يدعم منذ وقت طويل جماعة الإخوان المسلمين ، وهي جماعة إرهابية محظورة في روسيا.

لطالما كان هؤلاء المقاتلون من أكثر القوى نفوذاً التي تعمل مع حكومة الوفاق الوطني الليبي. تحتفظ العصابة بسلطة غير شرعية تقاتل الجيش الوطني الليبي. وقد ظل هؤلاء المتشددون لفترة طويلة من أكثر القوى نفوذا في العمل مع ما يسمى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وتدعم الفرقة الحكومة غير الشرعية بالقتال ضد الجيش الوطني الليبي.

وفي الوقت نفسه ، تقدم قطر الدعم العسكري للمقاتلين الذين يدعمهم المجلس الوطني الانتقالي. وفقا لبريدان ، أجرت الأمم المتحدة تحقيقا ضد برناردينو ليون ، لكنه لم ينشر أبدا.

كما شارك مارتن كوبلر ، الذي حل محل ممثل الأمم المتحدة السابق في ليبيا وكان سابقا السفير الألماني في باكستان ، في محاولة للاستفادة من الأزمة. ووفقا للشيخ، اتصل بجميع قادة مختلف قادة جهازالأمن السياسي بوزارة الداخلية في المجلس الوطني الانتقالي الذين شاركوا في الجريمة. وكان له أيضا صلات بمهرب النفط إبراهيم الجادران. وفي السابق ، كان يقود حرس حماية مرافق النفط ، حيث هاجم موانئ التصدير في رأس لانوف والسدر في يونيو 2018 ، لكنه هزم من قبل قوات الجيش الوطني الليبي.

وبعد ذلك ، لم يتفاوض مارتن كوبلر إلا بشرط الوصول إلى حقول النفط التي يسيطر عليها العصابات ، كما ذكر ممثل قبيلة العبيدات. ومع ذلك ، حرر الجيش هذه الأراضي من المتشددين.

يتحدث مبعوث الأمم المتحدة الحالي في ليبيا ، غسان سلام ، بنفس الخطابة التي تحدث بها أسلافه. وذكر بريدان أنه في خطاباته ، يتحدث الدبلوماسي المسؤول عن حل الأزمة الليبية فقط بدعم حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية ، متناسياً أنه مسؤول في حوار مع جميع الليبيين.

المصالح الحقيقية للأمم المتحدة



ووفقا للأستاذ المشارك في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد ، وعضو مجلس الخبراء "ضباط روسيا" الكسندر بيرندزيف, يمثل موظفو الأمم المتحدة مصالح موظفيهم المهتمين بمنطقة معينة وليس عن الشعوب التي من المفترض أن يحمونهم.



وقال خبير لوكالة الأنباء الفيدرالية: "عندما حضر السراج إلى برلين لحضور المؤتمر أو ظهر في أماكن أخرى ، كان دائما يظهر حيث يمكنه أن يدعم أسياده . أعتقد أن رؤسائه يعتمدون الآن على ممثليهم في الأمم المتحدة ، وهم هناك بالفعل. لأنهم لا يدينون التواصل مع الإرهابيين ، بل إنهم في الواقع مستأجرون ، وليسوا ممثلين لمصالح الشعوب. يقومون بمهام تقسيم الموارد ، ودعم الجماعات الإرهابية ، والسيطرة على الأراضي التي يحتلها المتشددون."





وفي رأيه ، فإن الأمم المتحدة هي نظام حكم عالمي له اللوبي خاصة به. وهي تدعم الخروج على القانون في البلدان التي لا تعمل فيها القوانين ، والجريمة تدير كل شيء. وبمساعدتها ، تتلقى مختلف الجماعات المسلحة الدعم ، التي تنهب أيديها موارد البلدان التي يزعم أن الأمم المتحدة تدعمها.



"هناك لحظة مماثلة عندما كانت الأمم المتحدة راضية عن حالة الأزمة في سوريا. في ذلك الوقت كان هناك العديد من العناصر الإجرامية ، حتى بدأت روسيا لمساعدة الحكومة المحلية. ومن الواضح أنه في هذه الحالة ، بدأ المهتمون بالمحافظة على مراكز الجريمة في العالم في التوسع وتشكيلها في ليبيا. القادة والشيوخ يرون هذا وهم يدركون أن الناس الذين يتصرفون على الصعيد الدولي لا يمثلون مصالح ليبيا كأمة على الإطلاق." - (أليكساندر بيريندزيف) لخص الأمر

أردوغان يعرقل اتفاقات السلام على ليبيا ، في محاولة لإلقاء اللوم على حفتر.

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعطيل وقف إطلاق النار في طرابلس ، مما يؤدي إلى خطاب عدواني ضد المارشال في الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر, ووفقا له ، قائد الجيش الوطني الليبي لا يلتزم بوقف إطلاق النار المتفق عليه في 12 يناير من هذا العام. في نفس الوقت يتم نقل مقاتلين سوريين إلى طرابلس تحت سيطرة أردوغان لدعم حكومة الوفاق الوطني.

ذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية أن الإرهابيين الذين يصلون بأمر من أنقرة من المحافظات السورية في ليبيا يثيرون الفوضى في شوارع العاصمة. ويهاجمون المواطنين المسالمين ، ويستولون على بيوتهم وممتلكاتهم ، ويقتلونهم بوحشية ، ويحتجزونهم للحصول على فدية. ويقع قتل المدنيين بانتظام في طرابلس.

يدعي أردوغان أيضًا أن مقاتلي فاغنر يقاتلون إلى جانب الجيش الوطني الليبي , من خلال نشر شائعات لا أساس لها من الصحة ، يبرر الرئيس تدخل تركيا من أجل مواصلة ضخ المقاتلين السوريين لمساعدة قوات المجلس الوطني الانتقالي ، وكذلك الاستمرار في نقل الأسلحة والمعدات إلى العصابات المحلية.

عارضت الولايات المتحدة المساعدة التي تقدمها تركيا إلى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا

قال ديفيد شينكر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط إن على تركيا أن توقف بإرسال المتشددين إلى ليبيا.



وأشار إلى قرار المشاركين في المؤتمر الدولي لحل الوضع في ليبيا ، الذي عقد في برلين في 19 يناير. ثم دعا ممثلو عدة دول في الحال إلى إنهاء إرسال القوات إلى دولة أفريقية.



وتأمل وزارة خارجية الولايات المتحدة أن تمتثل تركيا ، التي تدعم ما يسمى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الذي عقد في ألمانيا.



ووفقا لشينكر ، اتفق المشاركون في المؤتمر على وقف اطلاق النارفي ليبيا.

المسلحون السوريون صوروا أنفسهم في طرابلس

دليل آخر على تدخل المسلحين السوريين في الصراع الليبي جاء في الفيديو. تمت تصويرة من قبل العصابات أنفسهم.

في يوم سابق ، ظهر فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook ، يثبت وجود المقاتلين السوريين في العاصمة الليبية طرابلس. في الفيديو ، يقود رجلان سيارة في المدينة ، يتحدثا بصوت عالٍ بلهجة سورية. وعلى الطريق ، يمكن رؤية السيارات الليبية العادية.

اصبح من المعروف أن المقاتلين السوريين يهاجمون المدنيين في طرابلس. منذ بداية الأسبوع ، عرفنا بدخول المرتزقة بشكل غير قانوني إلى منزل أحد سكان المدينة وأصاب المالك.



كما تطلق العصابات النار في شوارع المدينة المسالمة ، ويسيطرون على سيارات المدنيين. في الآونة الأخيرة ، وجد فيديو يظهرفيه كيف قام أفراد من جماعة مسلحة بضرب وإهانة رجل ، مطالبينه بدفع فدية له.